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Япония намерена заключить мир с РФ до конца эры Рэйва

Новости » Политика    07.05.2019 - 15:33
Япония намерена заключить мир с РФ до конца эры Рэйва
Фото: глава МИД Японии Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

Власти Японии рассчитывают добиться мирного соглашения при новом императоре

Япония планирует заключить мирный договор с Российской Федерацией до конца эры Рэйва, которая началась с восхождением на престол нового императора. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает пресс-служба японского МИД.

В частности, Коно выразил надежду, что в течение эры Рэйва Японии удастся добиться мирного договора с Россией и возвращения японцев, похищенных властями Северной Кореи в 1970-1980-х годах.

"Считаем, что нам надо приложить усилия и двигаться вперед, чтобы решить эти две проблемы", - подчеркнул глава японского МИД.

Напомним, в феврале в России заявили об отсутствии условий для мирного соглашения с Японией.

До этого Япония отказалась от термина "незаконная оккупация" в отношении Курил. Японское правительство решило не использовать эту фразу в связи с интенсивными переговорами с Москвой.

Отметим, заключению мира между странами мешает территориальный спор. После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.

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