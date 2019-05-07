Японія має намір укласти мир з РФ до кінця ери Рейву

Фото: глава МЗС Японії Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

Влада Японії розраховує добитися мирної угоди при новому імператорі

Японія планує укласти мирний договір з Російською Федерацією до кінця ери Рейву, яка почалася зі сходженням на престол нового імператора. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, передає прес-служба японського МЗС.

Зокрема, Коно висловив надію, що протягом ери Рейву Японії вдасться домогтися мирного договору з Росією і повернути японців, викрадених владою Північної Кореї в 1970-1980-х роках.

"Вважаємо, що нам треба докласти зусиль і рухатися вперед, щоб вирішити ці дві проблеми", - підкреслив глава японського МЗС.

Нагадаємо, в лютому у Росії заявили про відсутність умов для мирної угоди з Японією.

До цього Японія відмовилася від терміну "незаконна окупація" щодо Курил. Японський уряд вирішив не використовувати цю фразу у зв'язку з інтенсивними переговорами з Москвою.

Зазначимо, укладенню миру між країнами заважає територіальний спір. Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.