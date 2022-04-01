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Японія не має наміру виходити зі спільного з Росією газового проекту на Сахаліні

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П'ятниця 01 квітня 2022 06:35
Японія не має наміру виходити зі спільного з Росією газового проекту на Сахаліні Термінал "Сахалін-2" (Фото: pro-arctic.ru)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія не планує виходити зі спільного російського нафтогазового проекту, незважаючи на приєднання до жорстких санкцій щодо Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Японія намагається збалансувати свою потребу в викопному паливі і не відходити від жорсткої лінії впровадження санкцій щодо Росії. Після того, як минулого місяця Росія почала війну в Україні, нафтовий гігант Shell заявив, що продасть свою частку у 27,5% в проекті з виробництва і транспортування зрідженого природного газу "Сахалін-2" на Далекому Сході.

Японська компанія Mitsui контролює 12,5% акцій проекту, а Mitsubishi володіє 10% від загального обсягу акцій. Ще 50 відсотків контролюється російським "Газпромом". Росія забезпечує більш як вісім відсотків потреб Японії в зрідженому природному газі.

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