Японія надасть Україні 3 млрд доларів за рахунок російських активів

Угоду в формі обміну нотами підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність", - сказав Марченко.

Він додав, що за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 млрд доларів.

Механізм "Великої сімки"

Механізм передбачає отримання Україною від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.