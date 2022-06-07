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Япония и Литва активизируют сотрудничество с партнерами ради прекращения войны в Украине

Новина українською →
Токио, Вторник 07 июня 2022 05:09
Япония и Литва активизируют сотрудничество с партнерами ради прекращения войны в Украине Фото:министр иностранных дел Японии (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Япония и Литва обязались сотрудничать с международным сообществом, чтобы как можно скорее остановить вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Старший вице-министр иностранных дел Японии Такако Судзуки и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи в Токио сошлись на том, что агрессия России сотрясает основу международного порядка и что единство между народами никогда не было так необходимо, как сейчас в движении к прекращению военного вторжения РФ в Украину.

Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен ​​(свыше 139 тысяч грн).

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Япония Литва Вторжение России в Украину
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