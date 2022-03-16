Япония лишит Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле

Правительство Японии намерено лишить Россию торгового статуса "наибольшего благоприятствования" в связи с ее вторжением в Украину. Ограничение будет введено в рамках дополнительных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание NHK.