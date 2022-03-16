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Япония лишит Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии намерено лишить Россию торгового статуса "наибольшего благоприятствования" в связи с ее вторжением в Украину. Ограничение будет введено в рамках дополнительных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание NHK.

По его данным, об отмене для России статуса наибольшего благоприятствования в торговле 16 марта объявит премьер-министр Японии Кисида Фумио. Лишение Москвы этой привилегии приведет к тому, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.

Кроме того, отмечает издание, исключение России из списка благоприятствуемых в торговле стран лишит Москву различных торговых преференций.

Напомним, ранее Япония ввела санкции против 17 россиян, включая депутатов Госдумы и российских олигархов.

Отметим, США готовят против России новые санкции. Ожидается, что они будут включать в себя эмбарго на торговлю и блокировку международных водных путей.

Война России против Украины продолжается 21-й день. Подробности российской агрессии и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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