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Японія позбавить Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння" у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обмеження буде введено в рамках додаткових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK.

За його даними, про скасування для Росії статусу найбільшого сприяння в торгівлі 16 березня оголосить прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Позбавлення Москви цього привілею призведе до того, що російський імпорт буде обкладатися більш високими тарифами.

Крім того, зазначає видання, виключення Росії зі списку сприятливих в торгівлі країн позбавить Москву різних торгових преференцій.

Нагадаємо, раніше Японія ввела санкції проти 17 росіян, включаючи депутатів Держдуми і російських олігархів.

Відзначити, США готують проти Росії нові санкції. Очікується, що вони включатимуть ембарго на торгівлю та блокування міжнародних водних шляхів.

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