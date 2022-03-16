Японія позбавить Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі

Уряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння" у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обмеження буде введено в рамках додаткових санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK.
За його даними, про скасування для Росії статусу найбільшого сприяння в торгівлі 16 березня оголосить прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Позбавлення Москви цього привілею призведе до того, що російський імпорт буде обкладатися більш високими тарифами.
Крім того, зазначає видання, виключення Росії зі списку сприятливих в торгівлі країн позбавить Москву різних торгових преференцій.
Нагадаємо, раніше Японія ввела санкції проти 17 росіян, включаючи депутатів Держдуми і російських олігархів.
Відзначити, США готують проти Росії нові санкції. Очікується, що вони включатимуть ембарго на торгівлю та блокування міжнародних водних шляхів.
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