Японія, Індія, США та Австралія проведуть перші навчання поблизу Сіднея

За словами командувача Сьомого флоту ВМС США віце-адмірала Карла Томаса, ці навчання покращать здатність країн співпрацювати. Він також додав, що "навчання не спрямовані проти якоїсь однієї країни".

В навчаннях візьмут участь кораблі, винищувачі F-35, літаки спостереження Р-8, а також підводні човни.

"Підводний бойовий простір вважається передовою лінією з точки зору конкуренції і потенційних майбутніх конфліктів", - заявив командувач австралійським флотом контр-адмірал Крістофер Сміт.

Він також пояснив, що ці навчання вперше проходять біля східного узбережжя Австралії, а не західного, як це було раніше. Це зумовлено тим, що кораблі перебували неподалік після навчань Talisman Sabre за участі 13 країн.

Навчання "Малабар"

Перші навчання "Малабар" відбулись ще у 1992 році, тоді в них брали участь Індія та Китай. Австралія вперше долучилась до них у 2007 році, однак уже через рік вийшла з так званої "четвірки" через протести Китаю.

В 2020 році країна повернулась у склад, незважаючи на заперечення Китаю, який вважає "Малабар" навчаннями з його стримування.

Зазначимо, що 5 серпня до Австралії прибув атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США - він теж братиме участь у навчаннях.

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