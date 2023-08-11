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Япония, Индия, США и Австралия проведут первые учения вблизи Сиднея

Фото: У берегов Австралии пройдут обучение "Малабар" (facebook.com/USNavy2)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 11 августа, Индия, Япония, США и Австралия проведут военно-морские учения "Малабар" у побережья Сиднея. Впервые эти учения пройдут у берегов Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам командующего Седьмым флотом ВМС США вице-адмирала Карла Томаса, эти учения улучшат способность стран сотрудничать. Он также добавил, что "учения не направлены против какой-либо одной страны".

В учениях примут участие корабли, истребители F-35, самолеты наблюдения Р-8, а также подлодки.

"Подводное боевое пространство считается передовой линией с точки зрения конкуренции и потенциальных будущих конфликтов", - заявил командующий австралийским флотом контр-адмирал Кристофер Смит.

Он также объяснил, что эти учения впервые проходят у восточного побережья Австралии, а не западного, как это было раньше. Это обусловлено тем, что корабли находились недалеко от учений Talisman Sabre с участием 13 стран.

Обучение "Малабар"

Первые учения "Малабар" прошли еще в 1992 году, тогда в них принимали участие Индия и Китай. Австралия впервые присоединилась к ним в 2007 году, однако уже через год вышла из так называемой "четверки" из-за протестов Китая.

В 2020 году страна вернулась в состав, несмотря на отрицание Китая, считающего "Малабар" учениями по его сдерживанию.

Отметим, что 5 августа в Австралию прибыла атомная подлодка класса "Вирджиния" ВМС США - она тоже будет участвовать в учениях.

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