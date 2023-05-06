UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія імпортувала з РФ рекордну кількість морепродуктів

Фото: Японія імпортувала з РФ рекордну кількість морепродуктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 2022 року Японія імпортувала з Росії морепродуктів на рекордну суму в 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Поганий улов Японії та більший обсяг вилову в Росії стали причинами того, що минулого року імпорт досяг найвищого рівня з 1992 року.

Попередній рекорд було зафіксовано у 2018 році, коли Японія імпортувала з Росії морепродуктів на суму 1,1 млрд доларів. За оцінками експертів, Японія імпортує близько 40 відсотків морепродуктів, що споживаються в країні, при цьому РФ посідає третє місце після Чилі та США за вартістю імпорту у 2022 році.

У товарному вираженні на краба-стригуна припадає найбільша частка імпорту з Росії минулого року. За словами джерел, збільшення імпорту також вплинула потреба Японії в нових джерелах імпорту через те, що США призупинили промисел краба-стригуна в Беринговому морі.

Імпорт пасти з мінтаю, а також сировини для рибних котлет камабоко збільшився приблизно у сім разів у порівнянні з попереднім роком. Погані умови рибальства в Японії також призвели до збільшення імпорту морських їжаків, лосося та форелі.

Раніше ми писали, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, в уряді Японії досі існує посада міністра співпраці з Росією.

Також повідомлялося, що Україна та Японія розпочнуть співпрацю у сфері кіберзахисту. Це дозволить краще боронити українські об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯпонія