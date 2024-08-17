Японія хоче рекордно збільшити фінансування оборони через загрози з боку Китаю

Японія хоче збільшити бюджет на оборону до рекордних 54 млрд доларів наступного року. Причиною цього стали загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Міністерстві оборони Японії планують запросити рекордний бюджет на 54 млрд доларів на 2025 фінансовий рік.

Зокрема, рекордний бюджет міститиме запит на розгортання безпілотників для кращого захисту віддалених островів на тлі "зростаючої військової наполегливості Китаю". Йдеться про ланцюг островів Нансей, який є стратегічно важливим через його близькість до Тайваню.

Японія різко збільшила свій оборонний бюджет після того, як уряд пообіцяв профінансувати витрати на посилення оборони на 43 трлн ієн до 2027 року. Бюджет Міноборони на поточний рік становить 7,9 трлн ієн і також є найбільшим в історії країни.

В Японії річні витрати на оборону багато років обмежувалися приблизно 1 відсотком ВВП, або трохи більше 5 трлн ієн. Але у 2022 році японський уряд онови безпекові документи, зокрема і через загрози з боку Північної Кореї.