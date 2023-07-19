Японія хоче провести зустріч глав МЗС G7 у листопаді, говоритимуть про Україну, - ЗМІ

Цього року Японія головує в G7 і це може бути друга зустріч цього року, минула відбулася у квітні.

Щодо нападу Росії на Україну та призупинення виконання угоди про експорт зерна Чорним морем, то особиста зустріч з покликана продемонструвати згуртовану відповідь "Великої сімки".

Гарантії безпеки для України

З нагоди саміту НАТО в Литві цього місяця лідери G7 опублікували спільну декларацію, обіцяючи довгострокові гарантії безпеки для України.

На зустрічі міністрів закордонних справ у Токіо у зв'язку з декларацією можуть обговорювати заходи підтримки, включно з обміном інформацією та реагуванням на кібератаки.

Санкції проти Росії

Крім того, може бути досягнута домовленість про серйозний вплив ситуації в Україні на енерго- і продовольче постачання країн, що розвиваються.

Очікується також обговорення заходів щодо посилення санкцій проти Росії та запобігання ухиленню від уже запроваджених обмежень.

Минула зустріч глав МЗС членів G7

Міністри закордонних справ країн G7 виступили зі спільною заявою після зустрічі в японському містечку Каруїдзава. Вони пообіцяли надалі підтримувати Україну та попередили про "вискоку ціну" тих, хто наважиться допомагатиме Росії у війні.

Саміт G7 у Японії

20 травня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Японії, де взяв участь у саміті країн G7. Сам саміт тривав з 19 по 21 травня. Серед країн членів "Великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.