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Японія готова виділити на посилення армії 300 млрд доларів: на що витратять

Фото: Японія виділить 300 млрд доларів на посилення армії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія має намір виділити близько 300 млрд доларів на оборонні витрати протягом п'яти років, починаючи з наступного фінансового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

У порівнянні з чинним п'ятирічним оборонним планом зростання оборонного бюджету на "п'ятирічку" складе близько 35%.

За словами трьох джерел, нові цифри означають компроміс між міністерствами оборони та фінансів. Донедавна міністерство оборони відставало проект оборонного бюджету у розмірі 350 млрд доларів, тоді як Мінфін був готовий виділити лише 260 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда раніше доручив ключовим міністрам розробити план збільшення видатків на оборону до суми, еквівалентної 2% валового внутрішнього продукту.

Передбачається, що згідно з планом, до посилення обороноздатності країни будуть задіяні японські підприємства, або компанії з частиною японського капіталу. Йдеться про посилення систем ППО, ракет малої та середньої дальності, а також модернізацію авіації Сил оборони.

"Не критично витратити близько 300 млрд доларів на оборону. Питання в тому, чи зможе уряд забезпечити джерела фінансування і чи зможемо ми дозволити грошам текти через вітчизняну оборону та суміжні галузі для підтримки економіки", - сказав Такуя Хосіно, старший економіст у Науково- дослідницький інститут життя Даїті.

Раніше повідомлялося, що наступного року Японія скористається своїм лідерством серед країн "Великої сімки" та ООН для посилення тиску на Росію, щоб та припинила війну в Україні.

Також ми писали, що Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму понад 2,5 млн доларів.

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