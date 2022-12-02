Японія готова виділити на посилення армії 300 млрд доларів: на що витратять

У порівнянні з чинним п'ятирічним оборонним планом зростання оборонного бюджету на "п'ятирічку" складе близько 35%.

За словами трьох джерел, нові цифри означають компроміс між міністерствами оборони та фінансів. Донедавна міністерство оборони відставало проект оборонного бюджету у розмірі 350 млрд доларів, тоді як Мінфін був готовий виділити лише 260 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда раніше доручив ключовим міністрам розробити план збільшення видатків на оборону до суми, еквівалентної 2% валового внутрішнього продукту.

Передбачається, що згідно з планом, до посилення обороноздатності країни будуть задіяні японські підприємства, або компанії з частиною японського капіталу. Йдеться про посилення систем ППО, ракет малої та середньої дальності, а також модернізацію авіації Сил оборони.

"Не критично витратити близько 300 млрд доларів на оборону. Питання в тому, чи зможе уряд забезпечити джерела фінансування і чи зможемо ми дозволити грошам текти через вітчизняну оборону та суміжні галузі для підтримки економіки", - сказав Такуя Хосіно, старший економіст у Науково- дослідницький інститут життя Даїті.