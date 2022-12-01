Японія через лідерство в ООН та G7 посилить тиск на Росію, - глава МЗС

Наступного року Японія скористається своїм лідерством серед країн "Великої сімки" та ООН для посилення тиску на Росію, щоб та припинила війну в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Агресія Росії проти України, що триває, є явним порушенням міжнародного права. Це неприйнятний і обурливий акт, що загрожує самій основі міжнародного порядку", — сказав Хаясі.

За його словами, жодна нація не може ігнорувати російську агресію як чужу проблему. Тому Японія хоче координувати свої дії з іншими країнами G7 та країнами-однодумцями, щоб підтримувати злагоджену спільну роботу з врегулювання війни в Україні.

Хаясі також підтвердив, що наступного року Японія зробить новий поштовх до реформ ООН, щоб зайнятися "дисфункціональною" Радою Безпеки, яка не змогла відреагувати на агресію Росії в Україні.