Японія через лідерство в ООН та G7 посилить тиск на Росію, - глава МЗС
Наступного року Японія скористається своїм лідерством серед країн "Великої сімки" та ООН для посилення тиску на Росію, щоб та припинила війну в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Агресія Росії проти України, що триває, є явним порушенням міжнародного права. Це неприйнятний і обурливий акт, що загрожує самій основі міжнародного порядку", — сказав Хаясі.
За його словами, жодна нація не може ігнорувати російську агресію як чужу проблему. Тому Японія хоче координувати свої дії з іншими країнами G7 та країнами-однодумцями, щоб підтримувати злагоджену спільну роботу з врегулювання війни в Україні.
Хаясі також підтвердив, що наступного року Японія зробить новий поштовх до реформ ООН, щоб зайнятися "дисфункціональною" Радою Безпеки, яка не змогла відреагувати на агресію Росії в Україні.
Раніше ми писали, що Японія передасть Україні в рамках екстреної допомоги генератори та лампи на сонячних батареях. Йдеться про суму понад 2,5 млн. доларів.
Також повідомлялося, що Японія допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру.
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