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Япония готова поставлять в Европу газ в случае перебоев из-за вторжения РФ в Украину, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Власти Японии заявили о готовности поставки сжиженного природного газа в страны ЕС. Речь о том случае, если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo news.

По информации издания, которое ссылается на источники в правительстве, перед поставкой газа на европейский рынок Япония сначала убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех нужд страны.

"Правительство, вероятно, обратится к японским компаниям, которые занимаются СПГ-бизнесом, с просьбой о сотрудничестве, при этом оно продолжает обсуждение объемов и сроков поставки газа в Европу", - пишут японские СМИ.

Отмечено, что с соответствующим запросом расширить помощь в области энергетики в Японию обратилась администрация президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что США ищут источники газа для Европы на случай вторжения России в Украину.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители. Геополитическая напряженность за восточной границей ЕС и сокращение поставок газа с территории России приведет к тому, что цены будут высокими.

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