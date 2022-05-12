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Япония и Финляндия договорились о введении общих жестких санкций против России

Премьер-министры Японии и Финляндии (Фото: amazonaws.com)
Автор: Константин Широкун

Япония и Финляндия договорились ввести более жесткие санкции против Москвы и оказать максимальную поддержку Украине. Об этом заявили премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам совместной встречи в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Также главы правительств обсудили ужасную агрессию России против Украины и ее последствия. По мнению Марин, санкции против Москвы должны охватывать энергетический, финансовый и транспортный секторы более широко, чем сейчас.

Япония еще в марте заморозила активы российских лидеров, в том числе президента Владимира Путина, а также приближенных к нему государственных чиновников и миллиардеров, ограничила торговлю и объявила о решении постепенно отказаться от импорта российского угля и сырой нефти.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

Также отметим, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО. В ответ на эти планы Россия пригрозила Хельсинки и Стокгольму ядерным оружием.

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ЯпонияФинляндияСанкции против России