Японія евакуює 800 000 своїх громадян через наближення тайфуну "Шаньшань"

Через наближення тайфуну "Шаньшань" до південно-західного регіону, Японія видала надзвичайне попередження. Розпочалася евакуація 800 000 жителів, авіа та залізничні рейси були скасовані, а роботу вітчизняних заводів було призупинено, включаючи Toyota Motor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тайфун був класифікований як "дуже сильний". Швидкість вітру становитиме 50 м/с з поривами до 70 м/с.

"Потрібна максимальна обережність, враховуючи, що прогнози стосуються сильних вітрів, високих хвиль і припливів, яких досі не спостерігали", - попередило Японське метеорологічне агентство.

Синоптики очікують, що тайфун "Шаньшань" завдасть удару вже завтра, 29 серпня, по південно-західному японському острову Кюсю протягом наступних кількох днів. Після цього він наблизиться до центральних і східних регіонів. Появу тайфуну очікує і столиця Токіо.

Місцева влада префектури Кагосіма на острові Кюсю та центральних префектур Айчі та Сізуока видала розпорядження про евакуацію понад 800 000 жителів.

Зазначається, що в Айчі, де розташована штаб-квартира Toyota, двоє людей пропали безвісти. Припускається, що вони могли бути мешканцями будинку, який обвалився зсувом під час сильних дощів. За даними громадського японського мовника NHK, трьох мешканців будинку змогли врятувати з-під завалів.

Також відомо, що Toyota призупиняє роботу всіх 14 заводів в Японії з вечора 28 серпня до ранку 29 серпня.