Япония эвакуирует 800 000 своих граждан из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

Из-за приближения тайфуна "Шаньшань" к юго-западному региону Япония выдала чрезвычайное предупреждение. Началась эвакуация 800 000 жителей, авиа и ж/д рейсы были отменены, а работа отечественных заводов была приостановлена, включая Toyota Motor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тайфун был классифицирован как "очень сильный". Скорость ветра будет составлять 50 м/с с порывами до 70 м/с.

"Нужна максимальная осторожность, учитывая, что прогнозы касаются сильных ветров, высоких волн и приливов, до сих пор не наблюдавшихся", - предупредило Японское метеорологическое агентство.

Синоптики ожидают, что тайфун "Шаньшань" нанесет удар уже завтра, 29 августа, по юго-западному японскому острову Кюсю в течение следующих нескольких дней. После этого он приблизится к центральным и восточным регионам. Появления тайфуна ожидает и столица Токио.

Местные власти префектуры Кагосима на острове Кюсю и центральных префектур Айчи и Сизуока распорядились об эвакуации более 800 000 жителей.

Отмечается, что в Айче, где расположена штаб-квартира Toyota, два человека пропали без вести. Предполагается, что они могли быть жителями дома, обрушившегося оползнем во время сильных дождей. По данным общественного японского вещателя NHK, троих жильцов дома смогли спасти из-под завалов.

Также известно, что Toyota приостанавливает работу всех 14 заводов в Японии с вечера 28 августа до утра 29 августа.