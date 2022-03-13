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Япония доставила в Польшу первую партию оборонной техники для Украины

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Токио, Воскресенье 13 марта 2022 05:29
Япония доставила в Польшу первую партию оборонной техники для Украины Фото: Япония доставила в Польшу первую партию помощи для Украины (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет КС767 военно-воздушных Сил самообороны Японии вернулся на базу Комаки утром 13 марта. Он доставил в Польшу первую партию оборонительной техники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Отмечается, что транспортный самолет вылетел в ночь на 8 марта. Спустя два дня, 10 марта, из Японии вылетел еще один самолет, со второй партией помощи для Украины.

Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что японское правительство решило выделить Украине в качестве помощи бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, аппаратуру для фото и видео съемки, а также палатки, электрогенераторы и санитарные средства.

Напомним, США направят Украине новый пакет военной помощи. В него войдет различное оружие для защиты страны от российского вторжения.

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