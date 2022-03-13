Япония доставила в Польшу первую партию оборонной техники для Украины

Фото: Япония доставила в Польшу первую партию помощи для Украины (pixabay.com)

Самолет КС767 военно-воздушных Сил самообороны Японии вернулся на базу Комаки утром 13 марта. Он доставил в Польшу первую партию оборонительной техники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Отмечается, что транспортный самолет вылетел в ночь на 8 марта. Спустя два дня, 10 марта, из Японии вылетел еще один самолет, со второй партией помощи для Украины. Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что японское правительство решило выделить Украине в качестве помощи бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, аппаратуру для фото и видео съемки, а также палатки, электрогенераторы и санитарные средства.