Япония доставила в Польшу первую партию оборонной техники для Украины
Самолет КС767 военно-воздушных Сил самообороны Японии вернулся на базу Комаки утром 13 марта. Он доставил в Польшу первую партию оборонительной техники для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Отмечается, что транспортный самолет вылетел в ночь на 8 марта. Спустя два дня, 10 марта, из Японии вылетел еще один самолет, со второй партией помощи для Украины.
Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что японское правительство решило выделить Украине в качестве помощи бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, аппаратуру для фото и видео съемки, а также палатки, электрогенераторы и санитарные средства.
Напомним, США направят Украине новый пакет военной помощи. В него войдет различное оружие для защиты страны от российского вторжения.
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