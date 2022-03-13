Японія доставила до Польщі першу партію оборонної техніки для України
Літак КС767 військово-повітряних Сил самооборони Японії повернувся на базу Комакі вранці 13 березня. Він доставив до Польщі першу партію оборонної техніки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Зазначається, що транспортний літак вилетів у ніч на 8 березня. Через два дні, 10 березня, з Японії вилетів ще один літак, з другою партією допомоги для України.
Напередодні міністр оборони Японії Нобуо Кісі повідомив, що японський уряд вирішив виділити Україні в якості допомоги бронежилети, захисні шоломи, теплий одяг, апаратуру для фото і відео знімання, а також намети, електрогенератори і санітарні засоби.
Нагадавши, США направлять Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійде різна зброя для захисту країни від російського вторгнення.
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