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Японія доставила до Польщі першу партію оборонної техніки для України

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Токіо, Неділя 13 березня 2022 05:29
Японія доставила до Польщі першу партію оборонної техніки для України Фото: Японія доставила до Польщі першу партію допомоги для України (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Літак КС767 військово-повітряних Сил самооборони Японії повернувся на базу Комакі вранці 13 березня. Він доставив до Польщі першу партію оборонної техніки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зазначається, що транспортний літак вилетів у ніч на 8 березня. Через два дні, 10 березня, з Японії вилетів ще один літак, з другою партією допомоги для України.

Напередодні міністр оборони Японії Нобуо Кісі повідомив, що японський уряд вирішив виділити Україні в якості допомоги бронежилети, захисні шоломи, теплий одяг, апаратуру для фото і відео знімання, а також намети, електрогенератори і санітарні засоби.

Нагадавши, США направлять Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійде різна зброя для захисту країни від російського вторгнення.

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