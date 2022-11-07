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Япония доработает систему ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет РФ и Китая

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Токио, Понедельник 07 ноября 2022 19:59
Япония доработает систему ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет РФ и Китая Фото: Япония доработает систему ПВО против ракет РФ и Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония модернизирует свои управляемые ракеты класса "земля-воздух" для перехвата гиперзвукового оружия, которые разрабатывают Китай и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Правительство намерено приступить к массовому производству модернизированных управляемых ракет средней дальности Type-03, развернутых Сухопутными силами самообороны, к 2029 финансовому году.

В рамках усилий по наращиванию потенциала "комплексной противовоздушной и противоракетной обороны" правительство планирует модернизацию противоракетных перехватчиков в рамках Стратегии национальной безопасности, которая должна быть пересмотрена до конца текущего года, отметил источник.

Ракеты Type-03 с дальностью в десятки километров были приняты Японией на вооружение в 2003 году для перехвата самолетов. Ракеты были впервые модернизированы в 2017 году для борьбы с крылатыми ракетами, летящими на малых высотах, и быстро движущимися снарядами.

В ходе запланированной модернизации возможности этих ракет будут улучшены по прогнозированию траектории полета гиперзвукового оружия и его отслеживания, а также по их обнаружению с помощью радара, добавил источник.

Ранее мы писали, что Британия и Япония в декабре намерены подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

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