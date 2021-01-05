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Японія з 7 січня введе режим надзвичайної ситуації

Токіо, Вівторок 05 січня 2021 10:50
Японія з 7 січня введе режим надзвичайної ситуації
Фото: люди в масках (KYODO)
Автор: Андрій Козловський

Японія 7 січня планує оголосити режим надзвичайної ситуації в Токіо і трьох сусідніх префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Таке рішення влада прийняла у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

За словами прем'єр-міністра країни Йосіхіде Суги, в перші три дні нового року кількість нових випадків зараження в цих районах залишалася вкрай високою, і суспільству необхідно направити сильніше послання. Цілком ймовірно, оголошений режим буде діяти приблизно один місяць.

Як повідомляється, уряд Японії має намір спробувати не нашкодити громадській та економічній діяльності, вводячи заходи обмежено і точково. Він планує попросити ресторани та бари скоротити години роботи, запропонувавши фінансову підтримку тим, хто піде назустріч цьому проханню.

Центральний уряд країни, як зазначено, не вимагатиме закриття всіх шкіл у цьому регіоні. Стандартні вступні іспити до університетів почнуться, як заплановано, 16 січня, з дотриманням суворих заходів.

Нагадаємо, раніше уряд Японії вирішив заборонити в'їзд в країну іноземців. Обмеження триватиме мінімум до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що в Японії виявили кілька випадків зараження новим штамом коронавірусу. Всі особи з цим штамом прибули з Великобританії.

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