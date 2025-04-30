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Понівечені будинки, загиблий та поранений: показано фото наслідків удару РФ по Дніпру

Ілюстративне фото: уточнено наслідки дронової атаки на Дніпро (facebook.com/DSNS)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в результаті масованої дронової атаки напередодні ввечері були пошкоджені приватні будинки, відомо про одного постраждалого та одного загиблого.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мер Дніпра Бориса Філатова.

Міський голова розповів, що після "чергової масованої атаки нині маємо щонайменше п'ять понівечених приватних будинків".

Наразі вночі триватиме робота з обстеження забудови, прилеглої до місць ворожих ударів.

"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", - розповів мер. 

Також міський голова повідомив, що комунальні служби "вже стали до роботи".

"Також ми постійно на зв'язку з рятувальниками та поліцією", - додав мер.

Крім того, Філатов оприлюднив фото наслідків повітряної атаки на Дніпро 29 квітня ввечері.

 

У Дніпрі ліквідують наслідки дронової атаки 29 квітня (фото: t.me/borys_filatovv)

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, пізно ввечері 20 квітня у Дніпрі пролунала серія вибухів, фіксувався рух кількох груп дронів-камікадзе у бік міста.

Місцеві пабліки та Telegram-канали писали про пожежі у Дніпрі внаслідок масованого дронового удару.

Пізніше глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що були пошкоджені приватні будинки, та повідомив про одну жертву в результаті атаки ударних БПЛА противника.

Також повідомлялося, що 27 квітня через дронову атаку у Дніпрі у семи багатоповерхівках вибило щонайменше 150 вікон, а в Павлограді загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.

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