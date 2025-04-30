Разбитые дома, погибший и раненый: показаны фото последствий удара РФ по Днепру

Городской голова рассказал, что после "очередной массированной атаки сейчас имеем по меньшей мере пять изуродованных частных домов".

Сейчас ночью будет продолжаться работа по обследованию застройки, прилегающей к местам вражеских ударов.

"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти. К сожалению, есть и один погибший. Соболезнования родным", - рассказал мэр.

Также городской голова сообщил, что коммунальные службы "уже приступили к работе".

"Также мы постоянно на связи со спасателями и полицией", - добавил мэр.

Кроме того, Филатов обнародовал фото последствий воздушной атаки на Днепр 29 апреля вечером.

В Днепре ликвидируют последствия дроновой атаки 29 апреля (фото: t.me/borys_filatovv)

Обстрелы Днепра

Напомним, поздно вечером 20 апреля в Днепре прогремела серия взрывов, фиксировалось движение нескольких групп дронов-камикадзе в сторону города.

Местные паблики и Telegram-каналы писали о пожарах в Днепре в результате массированного дронового удара.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что были повреждены частные дома, и сообщил об одной жертве в результате атаки ударных БПЛА противника.

Также сообщалось, что 27 апреля из-за дроновой атаки в Днепре в семи многоэтажках выбило по меньшей мере 150 окон, а в Павлограде погиб человек и пострадала девочка, были пожары.