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Росіяни обстріляли дронами Чернігів: у ДСНС показали наслідки удару

Чернігів, Вівторок 03 червня 2025 07:27
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Росіяни обстріляли дронами Чернігів: у ДСНС показали наслідки удару Фото: російські терористи масовано атакували Чернігів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками, у Чернігові спалахнули пожежі, зафіксовані численні руйнування та є постраждалі серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що через падіння уламків безпілотників, сталося кілька пожеж. Постраждали люди, пошкоджено житлові, виробничі будівлі та автомобілі.

"У житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири автомобілі та близько восьми будівель. Пожежу ліквідовано", - зазначили рятувальники.

Крім того, зазначили в ДСНС, ще одна пожежа виникла біля житлового будинку: згоріло авто, уламками травмовано трьох людей, пошкоджено п’ять автомобілів, магазин та скління багатоповерхового будинку.

Також зафіксовано загорання на території одного з місцевих підприємств.

Зазначається, що на місці працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 20 особам, серед них - 8 дітей.

Відомство також оприлюднило фото та відео з місця прильотів БпЛА.

Дронова атака РФ на Чернігів

Минулої ночі російські дрони атакували місто Чернігів.

Повітряну тривогу в Чернігівській області було оголошено о 00:20.

Після 02:00 у місті пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про падіння уламків дронів на вулиці у приватному секторі.

Згодом місцева влада оприлюднила фото наслідків атаки по Чернігову. В місті численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.

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