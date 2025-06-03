Росіяни обстріляли дронами Чернігів: у ДСНС показали наслідки удару

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками, у Чернігові спалахнули пожежі, зафіксовані численні руйнування та є постраждалі серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що через падіння уламків безпілотників, сталося кілька пожеж. Постраждали люди, пошкоджено житлові, виробничі будівлі та автомобілі.

"У житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири автомобілі та близько восьми будівель. Пожежу ліквідовано", - зазначили рятувальники.

Крім того, зазначили в ДСНС, ще одна пожежа виникла біля житлового будинку: згоріло авто, уламками травмовано трьох людей, пошкоджено п’ять автомобілів, магазин та скління багатоповерхового будинку.

Також зафіксовано загорання на території одного з місцевих підприємств.

Зазначається, що на місці працювали психологи ДСНС. Надано допомогу 20 особам, серед них - 8 дітей.

Відомство також оприлюднило фото та відео з місця прильотів БпЛА.