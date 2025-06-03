Россияне обстреляли дронами Чернигов: в ГСЧС показали последствия удара

В результате обстрела российскими захватчиками, в Чернигове вспыхнули пожары, зафиксированы многочисленные разрушения и есть пострадавшие среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что из-за падения обломков беспилотников, произошло несколько пожаров. Пострадали люди, повреждены жилые, производственные здания и автомобили.

"В жилом секторе сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и три авто. Один человек травмирован, повреждены еще четыре автомобиля и около восьми зданий. Пожар ликвидирован", - отметили спасатели.

Кроме того, отметили в ГСЧС, еще один пожар возник возле жилого дома: сгорело авто, обломками травмированы три человека, повреждены пять автомобилей, магазин и остекление многоэтажного дома.

Также зафиксировано возгорание на территории одного из местных предприятий.

Отмечается, что на месте работали психологи ГСЧС. Оказана помощь 20 лицам, среди них - 8 детей.

Ведомство также обнародовало фото и видео с места прилетов БпЛА.