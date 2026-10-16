Понівечена висотка, міста без світла та води: наслідки ударів по заходу України

Повітряні тривоги вночі 16 жовтня лунали всю ніч, міста та містечка були під атаками реактивних дронів.

Про це попереджали Повітряні Сили ЗСУ. Вранці атаки продовжились. Наслідки є на Волині, Рівненщині та Тернопільщині.

Волинська область

Атака на Луцьк, згідно з повідомленнями секретаря міської ради Андрія Разумовського, триває вже понад добу. Унаслідок нічних ударів ворога обласний центр було знеструмлено.

"Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення", - йдеться у повідомленні.

У Ковелі, що у Волинській області, також чули вибухи під час нічної тривоги. Місто та навколишні села знеструмлені через атаки ворога. Ковель також залишився без води через знеструмлення насосної станції.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Рівненська область

Рівненщина пережила важку ніч. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

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"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової. Подробиці згодом", - йдеться у заяві.

Тернопільська область

Уночі ворог атакував місто Чортків, що на півдні області. Влучання відбулося в виробниче підприємство. Місто було атаковане двічі.

Про це повідомив начальник ОВА Тарас Пастух.

"Унаслідок нічної атаки на Тернопільську область 16 жовтня - пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві у м.Чортків.

Площа пожежі становила 15 м кв.. На місці працювали співробітники ДСНС, На даний час пожежу ліквідовано", - сказав він.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько сказав, що унаслідок нічної атаки було повністю знищено іноземне підприємство, що пропрацювало понад 10 років.

Про це він сказав у відеозверненні.

На Івано-Франківщині та у самому обласному центрі під час повітряної тривоги чули вибухи. Про наслідки атак поки що не повідомляли.

Також звуки вибухів чули вночі на Хмельниччині та Вінниччині.

На атаки по областях заходу України відреагували у Польщі. Країна підняла авіацію через російські удари по заходу України

У зв'язку з атакою РФ Оперативне командування ЗС Польщі задіяло необхідні сили та засоби, йдеться у повідомленні. Наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка приведені у стан готовності