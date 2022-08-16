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Понимают свои перспективы. Россияне решили разграбить херсонскую железную дорогу

Новина українською →
Херсон, Вторник 16 августа 2022 18:39
Понимают свои перспективы. Россияне решили разграбить херсонскую железную дорогу Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты разворовывают херсонскую железную дорогу и отправляют разобранные части в направлении оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы вообще по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть... украсть", - написал Подоляк.

Он отметил, что оккупационная власть приказала железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

"Там происходит разборка вагонов, которые поступили: колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезание на лом - также в направлении Крыма", - написал советник председателя ОП.

Подоляк отметил, что железнодорожникам указали оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

"Российские военные (боевики) прекрасно понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне. Никто на самом деле не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен - массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", - добавил он.

Напомним, россияне разграбили имущество Херсонского планетария, также снесли два украинских памятника в Горностаевке.

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Херсон Ирина Подоляк
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