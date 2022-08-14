Россияне разграбили планетарий в Херсоне и снесли два памятника в области
Российские оккупанты изъяли имущество Херсонского планетария. А также снесли два украинских памятника в Горностаевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.
По его словам, оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, и в настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.
"В поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятники "Ко дню независимости Украины" и "Героям Украины", - отметил Янушевич.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. В связи с этим провайдер может полностью прекратить работу.
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