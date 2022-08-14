ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне разграбили планетарий в Херсоне и снесли два памятника в области

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 14 августа 2022 18:37
Россияне разграбили планетарий в Херсоне и снесли два памятника в области Фото: Херсонский планетарий (wikipedia.org)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты изъяли имущество Херсонского планетария. А также снесли два украинских памятника в Горностаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

По его словам, оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария, и в настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

"В поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятники "Ко дню независимости Украины" и "Героям Украины", - отметил Янушевич.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. В связи с этим провайдер может полностью прекратить работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей