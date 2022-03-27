В Японии заявили о необходимости обновления стратегии нацбезопасности. Из-за войны в Украине

В своем выступлении в воскресенье, премьер-министр Японии высказался о ситуации в мире.

"Недавняя агрессия России против Украины угрожает самим основам международного порядка, который международное сообщество создавало в течение долгого периода тяжелой работы и жертв. В зависимости от того, как будут развиваться события, мир и наша страна столкнутся с величайшим кризисом послевоенного периода.", - заявил Кисида.

Он отметил, что Япония выступила с твердым осуждением действий России, а так же оказывает помощь Украине, твердо демонстрируя свою сильную солидарность с украинским народом, который борется против агрессии и пытается защитить свою родину.

"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны кардинально изменилась и стала намного жестче, не говоря уже об агрессии России в Украине. В этом контексте разработка новой Стратегии национальной безопасности, Оборонного плана и Среднесрочного плана готовности сил обороны является неотложной задачей.", - добавил Премьер-министр.