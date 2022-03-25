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Япония ввела новые санкции против России: под запрет на экспорт попали предметы роскоши

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Токио, Пятница 25 марта 2022 03:01
Япония ввела новые санкции против России: под запрет на экспорт попали предметы роскоши Фото: Япония расширила санкции против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии расширило санкционный список против России из-за ее вторжения в Украину. В него внесли 25 человек и 81 организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Япония вводит санкции против 25 граждан России. В черные списки попали родственники российских чиновников и олигархов. Также под ограничения попадает 81 российская организация.

Кроме того, Япония расширила экспортные санкции в отношении России. В частности, японские власти запретили экспорт предметов роскоши в РФ.

Напомним, ранее стало известно о планах японского правительства предоставить дополнительную гуманитарную помощь Украине и соседним странам.

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