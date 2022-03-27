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В Японии заявили о необходимости обновления стратегии нацбезопасности. Из-за войны в Украине

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Токио, Воскресенье 27 марта 2022 19:40
В Японии заявили о необходимости обновления стратегии нацбезопасности. Из-за войны в Украине Фото: Фумио Кисида (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

В воскресенье, 27 марта, премьер-министр Японии, Фумио Кисида, высказался о ситуации в мире. Он заявил, что в новых реалиях приоритетной является задача по созданию новой стратегии нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

В своем выступлении в воскресенье, премьер-министр Японии высказался о ситуации в мире.

"Недавняя агрессия России против Украины угрожает самим основам международного порядка, который международное сообщество создавало в течение долгого периода тяжелой работы и жертв. В зависимости от того, как будут развиваться события, мир и наша страна столкнутся с величайшим кризисом послевоенного периода.", - заявил Кисида.

Он отметил, что Япония выступила с твердым осуждением действий России, а так же оказывает помощь Украине, твердо демонстрируя свою сильную солидарность с украинским народом, который борется против агрессии и пытается защитить свою родину.

"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны кардинально изменилась и стала намного жестче, не говоря уже об агрессии России в Украине. В этом контексте разработка новой Стратегии национальной безопасности, Оборонного плана и Среднесрочного плана готовности сил обороны является неотложной задачей.", - добавил Премьер-министр.

Отметим, что Япония ввела новые санкции против России.

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