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В Японії заявили про необхідність оновлення Стратегії нацбезпеки. Через війну в Україні

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Токіо, Неділя 27 березня 2022 19:40
В Японії заявили про необхідність оновлення Стратегії нацбезпеки. Через війну в Україні Фото: Фуміо Кісіда (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

У неділю, 27 березня, прем'єр-міністр Японії, Фуміо Кісіда, висловився про ситуацію в світі. Він заявив, що в нових реаліях пріоритетним є завдання зі створення нової стратегії нацбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

У своєму виступі в неділю, прем'єр-міністр Японії висловився про ситуацію в світі.

"Недавня агресія Росії проти України загрожує самим основам міжнародного порядку, який міжнародне співтовариство створювало протягом довгого періоду важкої роботи і жертв. Залежно від того, як будуть розвиватися події, світ і наша країна зіткнуться з найбільшою кризою післявоєнного періоду.", - заявив Кисида.

Він зазначив, що Японія виступила з твердим засудженням дій Росії, а так само надає допомогу Україні, твердо демонструючи свою сильну солідарність з українським народом, який бореться проти агресії і намагається захистити свою батьківщину.

"Обстановка в сфері безпеки навколо нашої країни кардинально змінилася і стала набагато жорсткішою, не кажучи вже про агресію Росії в Україні. У цьому контексті розробка нової Стратегії національної безпеки, Оборонного плану та середньострокового плану готовності сил оборони є нагальним завданням.", - додав Прем'єр-міністр.

Відзначимо, що Японія ввела нові санкції проти Росії.

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