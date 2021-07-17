В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1: толчки ощутили в ряде префектур
Днем 17 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки разной силы ощущались в нескольких префектурах. Угрозу цунами не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров под водой. Толчки до 4 баллов ощущались в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. Менее сильные подземные удары зафиксированы еще в 15 регионах Японии.
Угрозу цунами японские власти не объявляли. На данный момент нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.
Напомним, вечером 13 февраля в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима. Как отмечали японские сейсмологи, эти толчки могли быть афтершоком большого землетрясения 2011 года.