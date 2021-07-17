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В Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,1: поштовхи відчули в ряді префектур

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Токіо, Субота 17 липня 2021 16:15
В Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,1: поштовхи відчули в ряді префектур Фото: в Японії стався землетрус (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 17 липня на південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,1. Поштовхи різної сили відчувалися в декількох префектурах. Загрозу цунамі не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 80 кілометрів під водою. Поштовхи до 4 балів відчувалися в префектурах Ямагуті, Оіта і Ехіме. Менш сильні підземні удари зафіксовані ще в 15 регіонах Японії.

Загрозу цунамі японська влада не оголошувала. На цей час немає інформації про постраждалих і заподіяну шкоду.

Нагадаємо, ввечері 13 лютого в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0-7.3. Воно сталося неподалік префектури Фукусіма. Як зазначали Японські сейсмологи, ці поштовхи могли бути афтершоком великого землетрусу 2011 року.

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