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В Японии выпало более 1 метра снега. Десятки пострадавших, отменены 54 авиарейса

Автор: Анастасия Рокитна

Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

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Об этом сообщает NHK.

В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, в Украине водителей предупредили о тумане и гололеде на дорогах Украины. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега.

Прогноз погоды
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