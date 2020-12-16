Гололед, туман, снег до 15 см: водителей предупредили об ухудшении погоды

Фото: туман (РБК-Украина)

Водителей предупредили о тумане и гололеде на дорогах Украины. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, по данным синоптиков, в восточных областях гололед, на дорогах гололедица. Также в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

По Киеву и Киевской области 16 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500м (I уровень опасности желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега. Также небольшой снег в Сумской и Харьковской областях (1-2 см на грунте). В большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы.

Погода в Украине сегодня, 16 декабря, будет плохой в трех восточных областях. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях пройдет дождь с мокрым снегом. Кроме того, жителям этих регионов нужно быть осторожными, потому что ожидается и гололед.

Напомним, в новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.