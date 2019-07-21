В Японии выдали ордер на арест поджигателя студии аниме

В Киото (Япония) в воскресенье, 21 июля, выдали ордер на арест 41-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге студии аниме, в результате которого погибли 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Из-за сильных ожогов подозреваемый ранее был доставлен в больницу в Осаке, полиция намерена взять его под стражу, следователи ждут возможности допросить его.

По официальным данным, ни место жительства, ни профессия поджигателя пока не известны, но японские СМИ сообщают, что полиция обнаружила его водительские права, где указан адрес в провинции Сайтама.

По информации журналистов, в 2012 году мужчина был осужден за кражу, но затем освобожден в связи с психическим расстройством и с тех пор жил на пособие от государства.

Напомним, 18 июля около 10:35 здание, в котором расположена студия аниме Kyoto Animation Co, подожгли, в результате пожара погибли 34 человека. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу с ожогами. Поджигатель обвинил студию в том, что она украла у него идею для сценария.