В Японии ушло в отставку правительство

Кабинет министров Японии ушел в отставку. Правительство было сформировано 4 октября, когда Фумио Кисида занял пост премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Через 10 дней после назначения истекли полномочия нижней палаты парламента, и 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кусидой Либерально-демократическая партия - ее представители получили 261 место из 465.

После этого кабинет министров ушел в отставку, как того требует конституция.

Kyodo отмечает, что в среду в парламенте будет созвано специальное заседание, на котором Кисиду переизберут председателем правительства, затем премьер приступит к формированию второго кабинета.