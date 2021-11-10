У Японії пішов у відставку уряд
Кабінет міністрів Японії пішов у відставку. Уряд був сформований 4 жовтня, коли Фуміо Кісіда зайняв пост прем'єра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Через 10 днів після призначення закінчилися повноваження нижньої палати парламенту, і 31 жовтня пройшли нові вибори, на яких перемогла очолювана Кусідою Ліберально-демократична партія - її представники отримали 261 місце з 465.
Після цього Кабінет Міністрів пішов у відставку, як того вимагає Конституція.
Kyodo зазначає, що в середу в парламенті буде скликано спеціальне засідання, на якому Кисиду переоберуть головою уряду, потім прем'єр приступить до формування другого Кабінету.
Фуміо Кісіда став сотим прем'єр-міністром Японії. Він сформував новий уряд після того, як його попередник Есіхіда Суга оголосив про свою відставку з поста прем'єра.