В Японии умер пятый пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии умер пятый пассажир, который заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Сообщается, что сегодня была зафиксирована смерть 70-летней пассажирки из Великобритании. Отметим, на этой неделе в правительстве Японии заявили, что карантинные меры на Diamond Princess были недостаточными, что способствовало распространению инфекции среди экипажа и пассажиров корабля.

Не менее 700 человек заразились, пока лайнер находился на карантине. В настоящее время Япония подтвердила 10 случаев смерти от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса. Трое других граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже заявил, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность эвакуации украинских граждан из Японии. На данный момент украинцы с Diamond Princess не дали согласие на эвакуацию.