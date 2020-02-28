В Японії помер п'ятий пасажир лайнера Diamond Princess

У Японії помер п'ятий пасажир, який заразився коронавірусом на лайнері Diamond Princess. Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство охорони здоров'я Японії.

Повідомляється, що сьогодні була зафіксована смерть 70-річної пасажирки з Великобританії. Зазначимо, цього тижня в уряді Японії заявили, що карантинні заходи на Diamond Princess були недостатніми, що сприяло поширенню інфекції серед екіпажу і пасажирів корабля.

Не менше 700 осіб заразилися, поки лайнер перебував на карантині. В даний час Японія підтвердила 10 випадків смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українка з лайнера Diamond Princess вилікувалася від коронавірусу. Троє інших громадян України продовжують перебувати в медичних установах. Дата їх виписки поки невідома.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже заявив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість евакуації українських громадян з Японії. На даний момент українці з Diamond Princess не дали згоду на евакуацію.