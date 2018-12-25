В Японии суд отпустил под залог бывшего топ-менеджера Nissan

Фото: Грек Келли (twitter.com/HLines24)

Сумма залога составила 635 тыс. долларов

Окружной суд Токио отпустил бывшего члена совета директоров компании Nissan Грега Келли под залог в размере 635 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Келли был задержан 19 ноября 2018 как соучастник по делу бывшего руководителя Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Суд считает, что Келли мог знать о том, что Гон занижал размер своих премиальных в отчетах Токийской фондовой биржи. Также он обвиняется в использовании активов компании для собственных целей.

Суд установил залог в размере 70 млн иен (635 тыс. долларов США). Позже в Токио заявили, что Келли оплатил сумму своего залога наличным. В случае освобождения, ему может быть запрещено покидать Японию или вести диалоги с людьми, которые имеют отношения к этому делу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Токио снова арестовали экс-главу Nissan и Renault Гона. Такое решение было вынесено по новому подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.