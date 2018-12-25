В Японії суд відпустив під заставу колишнього топ-менеджера Nissan

Фото: Грек Келлі (twitter.com/HLines24)

Сума застави склала 635 тис. доларів

Окружний суд Токіо відпустив колишнього члена ради директорів компанії Nissan Грега Келлі під заставу в розмірі 635 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Келлі був затриманий 19 листопада 2018 як співучасник у справі колишнього керівника Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Суд вважає, що Келлі міг знати про те, що Гон занижував розмір своїх преміальних у звітах Токійській фондовій біржі. Також він звинувачується у використанні активів компанії для власних цілей.

Суд встановив заставу в розмірі 70 млн ієн (635 тис. доларів США). Пізніше в Токіо заявили, що Келлі сплатив суму свого застави готівковим. У разі звільнення, йому може бути заборонено залишати Японію або вести діалоги з людьми, які мають відношення до цієї справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Токіо знову заарештували екс-главу Nissan і Renault Гону. Таке рішення було винесено за новим підозрою в порушенні юридичних зобов'язань по відношенню до корпорації Nissan.