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В Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: понад 20 тисяч осіб за добу

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Японія, Субота 14 серпня 2021 04:09
В Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: понад 20 тисяч осіб за добу Фото: в Японії понад 20 тисяч хворих COVID-19 за добу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: більше 20 тисяч осіб за добу. Через погіршення епідеміологічної ситуації літні Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Добовий приріст заражень коронавірусом SARS-CoV-2 в Японії став максимальним з початку пандемії. За минулу добу в країні виявлено понад 20 тисяч випадків. При цьому 5 773 зараження припали на Токіо, що стало найбільшим показником з моменту проникнення вірусу в Японію. У місті до 1 вересня діє режим надзвичайної ситуації.

Паралімпіада відбудеться з 24 серпня по 5 вересня. На літніх Олімпійських іграх в Токіо, що завершилися кількома днями раніше, майже всі змагання пройшли без глядачів.

Нагадаємо, що Японія встановила новий COVID-рекорд: вірус розповзається за межі Токіо.

Раніше повідомлялося, що у Токіо встановили рекорд по захворюваності коронавірусом.

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