В Японии спекуляции с масками будут караться тюремным заключением

В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением. Об этом сообщают японские СМИ.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетание обоих наказаний.

Однако, в стране разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены. Их можно также бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.

Напомним, ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

Ранее на Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. До этого летальные случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.