В Японии состоялись учения на случай ядерной аварии
Фото: в Японии состоялись учения на случай ядерной аварии (nhk.or.jp)
В префектуре Ниигата на западе Японии состоялись учения. Их целью была отработка действий при аварии на АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
По сценарию учений, на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" произошла серьезная авария.
В общей сложности в них приняли участие примерно 800 жителей расположенных поблизости АЭС городов - Нагаока и Касивадзаки.
"В городе Касивадзаки некоторые из участников учений проверили процедуры эвакуации с использованием такси для пассажиров на коляске", - говорится в сообщении.
В ходе учений использовалась система распознавания лиц для определения местонахождения эвакуированных.
Ранее мы писали, что Япония и Германия начали совместные военные учения в Тихом океане.