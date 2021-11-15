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В Японии состоялись учения на случай ядерной аварии

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Япония, Понедельник 15 ноября 2021 03:55
В Японии состоялись учения на случай ядерной аварии Фото: в Японии состоялись учения на случай ядерной аварии (nhk.or.jp)
Автор: Анна Полисученко

В префектуре Ниигата на западе Японии состоялись учения. Их целью была отработка действий при аварии на АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По сценарию учений, на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" произошла серьезная авария.

В общей сложности в них приняли участие примерно 800 жителей расположенных поблизости АЭС городов - Нагаока и Касивадзаки.

"В городе Касивадзаки некоторые из участников учений проверили процедуры эвакуации с использованием такси для пассажиров на коляске", - говорится в сообщении.

В ходе учений использовалась система распознавания лиц для определения местонахождения эвакуированных.

Ранее мы писали, что Япония и Германия начали совместные военные учения в Тихом океане.

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