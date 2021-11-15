У Японії відбулися навчання на випадок ядерної аварії
Фото: в Японії відбулися навчання на випадок ядерної аварії (nhk.or.jp)
У префектурі Ніїгата на заході Японії відбулися навчання. Їх метою було відпрацювання дій при аварії на АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
За сценарієм навчань, на атомній електростанції "Касівадзакі-Каріва" сталася серйозна аварія.
В цілому в них взяли участь приблизно 800 жителів розташованих поблизу АЕС міст - Нагаока і Касівадзакі.
"У місті Касівадзакі деякі з учасників навчань перевірили процедури евакуації з використанням таксі для пасажирів на візку", - йдеться в повідомленні.
В ході навчань використовувалася система розпізнавання осіб для визначення місцезнаходження евакуйованих.
Раніше ми писали, що Японія і Німеччина почали спільні військові навчання в Тихому океані.