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В Японії сьогодні пройдуть вибори у верхню палату парламенту

Новини » Політика    21.07.2019 - 06:20
В Японії сьогодні пройдуть вибори у верхню палату парламенту
Фото: вибори в Японії (Twitter/Reuters)

У японському парламенті будуть обирати 124 з 245 членів

У Японії в неділю, 21 липня, повинні відбутися вибори в Палату радників - верхню палату парламенту. Голосування проходить раз у три роки, передає РК-Україна з посиланням на видання The Japan News.

У неділю громадяни Японії будуть обирати 124 з 245 парламентаріїв. За даними численних опитувань, більшість крісел у палаті отримає правляча в Японії Ліберально-демократична партія (ЛДП), яку очолює прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Також сильну підтримку може отримати найближчий союзник - партія "Комейто".

Як пише видання, для Абе важливо отримати в парламенті більшість у дві третини, щоб можна було вносити зміни до Конституції. Йдеться про дев'яту статтю, яка проголошує відмову Японії від володіння збройними силами і права ведення війни.

Ще одне питання - це ставлення до атомної енергетики, через яке у Абе розбіжності з опозицією. Опозиційні сили виступають за звільнення від небезпечних атомних станцій.

Нагадаємо, Сіндзо Абе намагається вирішити територіальне питання з Росією щодо Курильських островів. Абе запевняв, що Японія має намір укласти мирний договір з Російською Федерацією за підсумками Другої світової війни, але лише після вирішення територіального питання.

За словами Абе, відносини між двома країнами перебувають у "ненормальному стан". У той же час досягнуті після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним домовленості послідовно виконуються.

 

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