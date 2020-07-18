ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Ивано-Франковской области самолет совершил аварийную посадку на поле

Коломыя, Суббота 18 июля 2020 19:28
В Ивано-Франковской области самолет совершил аварийную посадку на поле
Фото: легкомоторный самолет (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

Самолет жестко приземлился на поле

В Ивано-Франковской области вечером 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел в городе Коломыя около 18:30. В результате жесткой посадки на поле пилот не пострадал.

Напомним, легкий самолет упал в Киевской области 17 июля; на борту самолета находились 2 человека.

Кроме того, самолет разбился в Одессе в прошлом месяце; в результате аварии погиб пилот.

Еще одно падение самолета произошло в Днепропетровской области, жертвами аварии стали 2 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Ивано-Франковская областьаварияСамолетКоломыя
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь